南韓51歲知名主持人朴修弘（박수홍），2021年4月曾登上真人實境綜藝節目《我家的熊孩子》，透露自己遭親哥騙光上億家產而登上新聞版面，但他的哥哥卻始終不承認，後來朴修弘開始搜集證據準備向哥哥提起訴訟時，竟又意外發現哥哥曾以他的名義購買8個死亡保險，而且受益人全是哥哥一家，讓他感到晴天霹靂。如今又傳出他想申請解約，保險公司卻沒辦法受理的情況，原因曝光也令眾人直呼「太扯了」。

南韓知名娛樂記者李鎮浩，17日透過個人YouTube頻道再度揭露了朴修弘死亡保險的現況，他表示朴修弘的親哥哥瞞著他所購買的8張壽險，每個月須繳交1153萬韓幣（約新台幣26萬元），最多可領到近6億韓元（新台幣約1354萬元），而支付方式都是在朴修弘不知情的情況下被扣款，事件爆發後朴修弘雖有1張保單已經失效，也成功解約3張保單，但仍有4件保單持續扣款不得終止。

李鎮浩透露保單沒辦法終止的原因，是因為當初是用公司法人名義購買，雖被保險人為朴修弘，但要保人卻是持有該公司100%股權的朴修弘親哥與嫂嫂及其姪女們，因此無法解約，若想要解約就必須打官司，或是朴修弘的兄嫂主動申請解約才能執行。但有知情人士透露，該公司目前對於保險沒有做任何的變動，且保險期長達10年，每個月還須支付100萬韓元（約新台幣2.3萬元）的保費，而到目前為止已繳交了54個月，約5400萬韓元（約新台幣121萬元），若是中途解約恐拿不回本金。

不過最令朴修弘本人及外界驚訝的是，該保險的保單費用皆是用朴修弘演出時的表演費所支付的，但當初是用公司名義購買，因此即使解約，金額會照規定的方式退回由兄嫂操控的公司帳戶，朴修弘卻拿不到任何一毛錢，而全案只能交由法律途徑才有望能解決。