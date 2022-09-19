花蓮玉里鎮3層樓民宅慘被震倒，建物嚴重受損，縣府考量安全疑慮，漏夜拆除，將鋼筋水泥打碎陸續運除後，統一超商收銀機與ATM保險櫃順利出土，但屋主心繫的保險箱仍深埋在水泥瓦堆中。（羅亦晽攝）

花蓮玉里鎮3層樓民宅慘被震倒，建物嚴重受損，縣府考量安全疑慮，漏夜拆除，將鋼筋水泥打碎陸續運除後，統一超商收銀機與ATM保險櫃順利出土，但屋主心繫的保險箱仍深埋在水泥瓦堆中。（羅亦晽攝）

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震，全台有感，其中，鄰近一旁的花蓮玉里鎮3層樓民宅慘被震倒，建物嚴重受損，救難人員當天傍晚5時將受困其中的4人救出後，縣府考量安全疑慮，漏夜拆除，將鋼筋水泥打碎陸續運除後，統一超商收銀機與ATM保險櫃順利出土，但屋主心繫的保險箱仍深埋在水泥瓦堆中。

倒塌建物經工程人員漏夜拆除，鋼筋水泥已陸續被瓦解並由卡車運除，拆除人員也在今晨找到統一超商的收銀機與ATM保險櫃，由警方護送超商店長至玉里所清點。不過屋主的保險箱仍深埋在瓦堆中，待大型建物拆解運走，將進行細部清除，屆時工程人員也將逐步過濾被壓在磚瓦下的物品，盼能找到屋主的保險箱，並以最快速度恢復市容及周邊交通。

昨天下午發生強震後，玉里鎮市中心一棟3層樓民宅倒塌，造成屋主夫妻、一對母女受困其中，救難人員下午4時許先協助70歲陳姓及64歲鄧姓房東夫妻脫困，一小時後也順利將另受困39歲葉姓母親、5歲的覃小妹妹救出，所幸4人僅擦挫傷，無生命危險，送醫治療後已陸續出院。

由於強震發生後，大小餘震不間斷，縣府考量安全疑慮，當天晚間取得屋主同意，連夜進行拆除作業。

陳姓屋主在醫院簡單包紮傷勢後，因心繫保險箱及關心屋況，便趕赴現場了解拆除進度，見居住多年的家屋已面目全非，僅剩斷垣殘壁，哽咽地說「畢生家當就這樣沒了」，縣長徐榛蔚、縣府建設處長鄧子榆及立委傅崐萁等人則全程陪同屋主至今天凌晨，並允諾會協助找到保險箱，玉里警方也派人輪班戒護。

鄧子榆說，餘震仍恐發生，為避免餘震影響倒塌建築，傷及其他用路人安危，政府連夜進駐機具進行拆除作業，盼能盡速清除完畢。

行政院長蘇貞昌今將和應變中心指揮官徐國勇、交通部長王國材及教育部長潘文忠前往玉里各災區勘災，視察東里車站、崙天大橋、高寮大橋、春日國小等災區，並到醫院關心傷者。