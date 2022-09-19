韓星IU（李知恩）17、18日連2天在蠶室奧林匹克主競技場舉辦個人演唱會《The Golden Hour：在橙色太陽下》，18日式最終場，她在最後終於吐露她的身體狀況，坦承她的耳朵已經出問題長達1年，狀況時好時壞，首場演唱會前面都還好，但越接近尾聲越糟，前一晚結束演出後到今天彩排，對她來說宛如身處地獄，粉絲聽到心疼地為她加油打氣。

IU在演唱會最後透露，其實前（17）天首場演出到了尾聲，耳朵狀況已經不太好，前天晚上開始一直到昨（18）天彩排，人就像身處地獄，「這次演唱會其實只剩我自己的部分做好就好、而我的耳朵也能正常就好，因為我知道如果是嗓子，即使有點啞了，但只要用不惜粉身碎骨的力量，還是可以克服」，耳朵卻是完全不受控。

아이유 막콘 소감🚰



제가 사실 귀에 약간의 문제가 있어서 조마조마하면서 이번 공연을 준비했거든요. 귀를 잘 컨트롤할 수 없는 상황이 한 1년 전부터 돼서 이번 공연은 나만 잘하면 되는데, 당일날 내 귀만 멀쩡하면 되는데. 목이야 조금 쉬어도 어떻게든 몸을 갈아서 하면 된다는 걸 제가 아니까 pic.twitter.com/wzGLQLdNnm — 앗디 (@hi__atti) September 18, 2022

直到昨天開場唱第一首歌時，IU也沒有把握自己是否能好好地完成這場表演，但她依舊感激所有在場粉絲的應援與投入，「雖然我常常這麼說，但每次說都是真心的，這場演出全是靠大家才完成的，非常感謝大家。」一番話讓粉絲聽了感動又心疼，紛紛留言祝福，望偶像健康平安、一切都好。