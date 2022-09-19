民進黨台北市長候選人陳時中深陷「擋疫苗」風暴，前副總統呂秀蓮今天以她親身經歷表示，政府做過的事，講過的話，最後造成500多萬人確診及1萬多條人命的喪生，主管當局即使沒有法律責任，也有道義責任和政治責任，選舉本來就是要檢驗的時候，不要期待人民健忘，政府官員更不可以健忘。

呂秀蓮今天接受資深媒體人康仁俊專訪，針對台灣這兩年來面對疫情的整體表現，她說，確實有些人覺得在疫苗政策上面有很多問題，到今天都還說不清楚。

她說，陳時中過去幾年一方主導防疫，台灣有史以來沒有一個政治人物可以如此長達好幾年，每天在電視長時間曝光，坦白說，過去幾年很多防疫措施，以憲法對人民權利的保護來看，是有點失去比例平衡原則。

呂秀蓮舉例，在國內疫情還算平穩的時候，當時的疫情指揮中心只因為桃園機場外來客裡面有幾個人感染，就將全國上下嚴禁起來，這對民生經濟傷害非常大，事實上我們當時應該有能力針對特定地區做特別的防疫措施，而不要波及全國。

她到過中南部，要為很多中南部的人叫屈，政府一聲令下，小吃店和各種服務業通通停擺，但其實病毒此時並沒有在全國擴散，「這就是權力用的太過度，沒有注意到憲法保護人權的比例原則」，人命重要，但人的財產權、行動權也同樣重要，陳時中當時的處置就不合比例。

其次，在疫苗的採購上，特別對高端疫苗的事情上，她認為，的確是充滿疑慮。當時她看到台灣疫情可能控制不住，就打電話給陳時中辦公室表達可不可以去見他，因為她的友人前美國眾議院議長的幕僚長，與輝瑞公司關係很好，表達若台灣需要可以幫忙介紹，結果陳時中說太忙，要用電話聯絡，她等了一個多月都沒有來電。

由於疫情不斷升溫，她建議對方直接寫信給總統府，讓蔡英文總統知道，府方也回信表明已知會衛福部會直接聯絡，沒想到衛福部食藥署馬上回信說，疫苗已經非常多，也有很多國家捐給我們所以用不著。

她說，經該幕僚長介紹，BNT疫苗可以直接從原廠送到台灣來，報價也絕對比目前曝光的價格還便宜，還可繞過中國，一口氣直接賣給台灣5千萬劑，當時是在三、四月份，如果當時接洽能夠進來，疫情以後的演變就會很不一樣，沒想到政府卻是立即拒絕，陳時中「不見我，電話也不回」，記者問他就說是「太忙了忘了」。

呂秀蓮指出，當時有很多人都很熱心可以提供，也有管道可以獲得疫苗，但政府卻一直強調擔心被騙，現在有些人質疑政府是為了要扶植高端刻意去阻擋，她因為沒有證據不敢這麼說，但以該幕僚長的政治人脈，還有慈濟等人在國際上的經驗「慈濟會被騙嗎？我會被騙嗎？」

對於有人認為選舉這些就不能談，她覺得並不正確，政府不能選擇性的健忘，更不能期待人民社會健忘，做過的事，講過的話，以及最後造成500多萬人確診，及1萬多的人命，這件事情主管當局即使沒有法律責任，也有道義責任和政治責任，選舉本來就是要檢驗政府的時候。

她說，台灣因疫情而死亡人數超過1萬人，其中起碼有1000人是因為疫苗不足被耽誤而喪生，這一段慘痛的經歷，在選舉期間被拿來檢討這很正常。

九合一選舉台北市