美國總統拜登首度表明，萬一解放軍攻台，美軍會保衛台灣。

美國總統拜登周日在哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）播出的「60分鐘」（60 Minutes）專訪中說。要是解放軍攻台，美軍會保衛台灣，而這是他至今對相關議題最明確的一次表態。

據路透18日報導。當主持人問他，要是中方攻台，美軍會不會保衛台灣時，他回答：「會，要是真的發生空前攻擊時。」

當主持人請他釐清，他是否意味著，美國不會像對烏克蘭一樣，而會在中方攻台時出兵保衛台灣，他回答，「是」。

這是拜登不顧美國長久以來堅守的「一中」政策，最新一次表示，美國會出兵保衛台灣的立場，但這次他的聲明要比以往明確。

不過，當白宮發言人被問及，美國對台政策是否有所改變時說，「包括今年稍早在東京時，總統也曾這麼說，但他當時也表明了，我們的台灣政策並沒有改變，那還是一樣。」

這次播出的專訪是拜登上星期錄製的，目前拜登在英國，準備參加女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）的葬禮。而長久以來，美國一直遵守不明確表態，是否會在台灣遇襲時出兵的政策。

不過，拜登5月時被問及，是否會為保衛台灣出兵時說，「會……那是我們所做的承諾。」但他在「60分鐘」專訪中重申，美國不會支持台灣獨立，並仍信守「一中」政策。