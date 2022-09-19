大陸演員劉金外型喜感忠厚，是多部影視作品黃金綠葉，過去在14億票房喜劇片《夏洛特煩惱》，飾演配角「新郎」一角，再度推升人氣。然而近日他面臨8個月沒戲拍的窘境，因此出攤賣茶葉蛋、撿回收餬口。消息曝光後，被網友圍剿「假的想裝慘」，為此他親錄影片流下兩行男兒淚，直嘆內心的委屈。

劉金日前說明有8個月沒戲拍，因此平時除了撿回收，也會到菜市場賣茶葉蛋。就有人好奇詢問「怎麼混這麼慘」，他當下親自解釋，靠雙手養活自己很光榮，讓不少人對他加油鼓勵；卻有網友指稱是公開賣慘，於是出言譏諷「賣茶葉蛋是假，直播是真！」、「最終的目的是帶貨」、「賣蛋賺錢還是拍抖音賺錢」。

劉金自稱因沒戲拍，得靠賣茶葉蛋、撿回收物維生。(圖/劉金 抖音)

接連好幾天，劉金抖音被網友罵翻，讓他忍不住拍片回應。可看到，劉金髮鬚已有部分灰白，且一雙哭紅的眼睛有些腫脹，他則在標題打上「不喜歡我請不要傷害我」，並強調自己只是賣茶葉蛋餬口，不理解網路黑粉為何攻擊他。短短1分鐘多影片，劉金有一半時間試圖恢復情緒，連同說話的聲音都在顫抖。

劉金眼紅崩潰稱賣茶葉蛋都被攻擊，讓他內心相當委屈。(圖/劉金 抖音)

影片一經上傳後，部分網友仍不買單，「哭戲哭得跟真的一樣，確實是一個敬業的演員」、「把洋蔥拿一邊去，眼睛都睜不開了」、「影片發得太頻繁，有目的性的」；但多數網友認為，劉金只是在靠雙手賣力賺錢，「養家餬口不丟人」、「靠勞動吃飯，別在意他人」、「別傷心，不要為不值得的人生氣！對身體不好」。

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