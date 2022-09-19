新竹棒球場耗資12億元重建，結果日前啟用後問題連連，還導致數名球員受傷，引起民眾不滿，而昨（18）日強震導致桃園八德國民運動中心的羽球場天花板整個坍塌，媒體人黃揚明一查後發現，該工程總經費同樣為12億多元，怒批「看了讓人瞠目結舌，這案子一定要查清楚！」

黃揚明昨日在臉書表示，八德國民運動中心的工程案，是在2018年1月16日決標，當時包括八德國民運動中心、大湳消防分隊、市民活動中心暨公托日照中心在內，被桃園市政府以「北景雲計畫」來統稱，決標金額為10億多元，不過桃市府2021年8月發布的新聞稿中，總經費提升為12億5536萬元，代表後續有所追加，也讓他驚呼「又是12億工程……」

「要甩鍋給救國團之前，綠營側翼可以先做點功課喔！」黃揚明指出，有綠營網軍稱八德國民運動中心是由救國團負責營運，因此責任不在桃園市政府，但其實該運動中心還沒開始營運前所釋出的照片，就已是這次崩塌的樣子，若認為是安裝新的羽球燈的工程導致整個天花板結構變弱，應該提出相關證據。

黃揚明說，桃園是他的故鄉，他想知道怎麼會發生這種事，若有偷工減料、人謀不臧等不法情事，希望桃園的民代別再溫良恭儉讓，一定要讓這些壞蛋現形！