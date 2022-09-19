曹緯初在1977年即榮獲中華民國第三屆「國家文藝獎」美術類書法獎，筆法蒼勁有力。（台中市港區藝術中心提供）

曹天韻表示，曹緯初生前非常疼愛女兒，每年都會送她一幅作品當生日禮物。（台中市港區藝術中心提供）

「一代宗師—文人藝術家曹緯初紀念展」，即日起至10月30日止，在台中市港區藝術中心展覽室A展出。文化局副局長曾能汀說，展出藝術家為市立清水高中已故校長曹緯初，特邀請家屬代表退休教師曹天啓、藝術家曹天韻，首次系統梳理其父親書畫、印鑑等精品共176件，共同完成精彩的呈現。

曾能汀表示，42年後終於在曹緯初校長，執教20年所在地的海線清水港區藝術中心辦理曹緯初校長紀念展，這是令人感動的一刻。這是一個三代的展覽，由兒子天啓和女兒天韻整理曹緯初校長作品；再由曹緯初的孫女、曹天韻的女兒來負責美編，非常完整的展出。

曾能汀指出，這次原汁原味展出曹緯初校長作品，以書法來說，曹緯初在1977年時即榮獲中華民國第三屆「國家文藝獎」美術類書法獎，這是文人在國家獎項最高榮耀，再次看到曹校長墨寶令人感動。在高中界推動美感教育，曹校長可算是全國第一人，期望大家到港藝欣賞這些作品。

港區藝術中心說，曹緯初（1913-1980）生於山東省安邱縣，自小醉心於書畫創作，一生以1949年為分界點。大陸時期曾於大學主修教育與文學，同時向李苦禪、吳天墀、衛雪樵等名家習畫；進而在曲阜明德中學任教時，一面勤學各類書體名碑，一面向書法名家莊陔蘭請益，奠定深厚書畫基礎。

遷居台灣時期，曹緯初先後出任台灣省教育廳督學視察等職務，1960年起改任清水高中校長一職20年，持續耕耘教育及書畫事業，促使「清中」成為海線地區知名藝文學府。1977年曹緯初榮獲中華民國第三屆「國家文藝獎」美術類書法獎，為獲此殊榮第一人。1980屆齡退休後因病辭世享年67歲。

曹天韻指出：自策辦這次紀念展以來，重新閱讀父親留下的文字記錄，同時整理他的書畫墨寶，深深覺得有位藝術家父親既是項榮譽，也是頂厚重的金冠。雖然自幼成長在父親膝下，卻未能多方薰染他一生書畫藝術涵養跟技巧。這次展出作為序曲，將父親畢生藝術心血重現在世人眼前，讓新的世代能一起欣賞這一段傳統書畫藝術的悠悠長韻。