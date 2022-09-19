女星蔡沐妍（Lydia）擁有甜美精緻的臉蛋與健美的好身材，在美妝綜藝節目《女人我最大》中擔任固定班底而知名度大開，私底下她也經常透過社群媒體與粉絲們互動，並分享家庭日常。昨（18）日她便曬出3歲兒子Gavin的照片，分享兒子私下的喜好，意外引起網友熱議。

蔡沐妍昨日晚間於臉書上PO文表示「有些事情的是非對錯是黑白分明的。教一次不會就教第二次然後第三次。（就不一一舉例什麼事情了，我有懂得言多必失這道理）但是審美觀這種有世俗的性別刻板印象的事物，我認為是沒有對錯的」。照片中，只見她3歲兒子Gavin頭上綁著可愛的沖天炮，手上拎著女用的小包包，開心地對著鏡頭露出開心的微笑，模樣相當可愛。

而蔡沐妍便透露兒子過去因經常看著女兒穿著漂亮的裙子在家裡跳舞，他便也吵著要穿，雖當時的舉動遭到她老公及女兒阻止，但蔡沐妍認為現在的社會若是講求性別平等，就不應該讓孩子在刻板的印象中成長，反而更應該讓他們懂勇敢說出自己的想法及需求，才會是自由的。因此拍攝照片的當天，她也忍著不告訴兒子這是「女用包包」，讓兒子自由的拿著恐龍水壺，裝進女兒的亮片草編包裡，搭配閃亮的球鞋去上才藝課。

而文章一出後，立刻引起大批媽媽粉絲的共鳴，紛紛留言表示「沒錯，每個人都有自由做自己想要的造型！我兒子長髮及腰，即使每天他都要不厭其煩跟別人解釋他是男生，他也不想剪頭髮，因為他覺得自己這樣很有型很帥！支持弟弟！」、「很棒！！性別刻板真的不需要啊」、「這觀念真的很棒」、「弟弟駕馭的很好耶」、「超認同你」、「我兒子要塗姊姊的指甲油，媽媽我都很快幫他塗好了」。