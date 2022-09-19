《日股》敬老節 日股休市 09:292022/09/19 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日本9月19日周一適逢敬老節，日股休市。 《櫃買市場》千附精密19日開放信用交易 市場疲軟 9月手機面板價跌 彰化重陽禮金加碼 最多領3800元 #日股 #敬老 #休市 #9月 #19日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 力挺柯志恩 胡志強：年輕人也逛故宮 04:102022/09/18 政治要聞 證券F4 宣示防範金融詐騙 04:102022/09/19 投資理財 要看對！比Fed 9月升息更重要的重點 13:322022/09/18 財經 駐英代表弔唁女王 國葬今舉行 04:102022/09/19 焦點新聞 強震受災 花東8鄉鎮19日停班停課 長濱國小停課一天 18:562022/09/18 生活 影》用路人注意 玉長公路今起預警封路 預計明解除 17:582022/09/18 生活 全台餘震不斷 田馥甄緊急宣布今明2場演唱會取消 15:432022/09/18 娛樂 桃園羽球場天花板崩落 鄭文燦：結構鑑定找原因 09:452022/09/19 生活 農委會研究案遭民進黨黑函攻擊 張善政：19日開記者會做說明 09:572022/09/18 政治 颱風南瑪都進逼 日本逾500國內線航班停飛 12:212022/09/18 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。