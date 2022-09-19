縣府建設處指出，彰化縣建築師公會依「建築物實施耐震能力詳細及補強方案」規定，針對設計圖、鋼筋、混泥土強度、中性化、氯離子等數據進行監測。（縣府提供／吳建輝彰化傳真）

彰化市喬友大樓去年6月發生火警，釀4死22傷慘劇，縣府委請彰化建築師公會鑑定，判定為危樓，編列2015萬拆除經費，確定將原地拆除，前後歷經幾次流標後，終於在上月2日順利發包，將在9月20日開工拆除，預計總工期為135天，未來預計原地重蓋大樓。

樓高15層的喬友大樓屋齡28年，興建至今已發生4次火災，去年大火時因死傷集中在9樓防疫旅館，引發爭議;今年8月縣府陸續搬遷大樓私人有價值物品及停止使用，還有內部水電管線遷移、拆除，包括電力、電信、自來水、瓦斯等管線單位、還有路權申請等，共同協調確保拆除順利。

縣府建設處指出，彰化縣建築師公會依「建築物實施耐震能力詳細及補強方案」規定，針對設計圖、鋼筋、混泥土強度、中性化、氯離子等數據進行監測，同時考量火災造成2、3樓部分樑柱頂板混泥土脫落、鋼筋外露等，也檢測混擬土燒失量及非破壞性的超音波探測。

經公會認定，確認當時火場溫度達750度以上，造成混擬土強度降低、鋼筋降伏強度受損，已經影響建築結構安全，雖然可以透過耐震補強方式修復，但因為建築物身在市區，有潛在的危險疑慮，因此還是建議拆除重建。

建設處強調，營造公司的施工計畫、品質管理、勞工安全衛生等都已經在審查，而縣府只是代執行拆除，未來這筆費用將向所有權人追討，當初規畫建築廢棄物可就地處理，而填補地下室及其餘有價廢棄物則由所有人處裡，也可由縣府變賣來扣除拆除成本。

喬友更新會理事蔡進峰表示，目前所有權人已達成初步共識，經與建築師討論後，將會原地重建大樓，預計蓋地下4層、地上20樓的全新大樓，但未來要做何用途，還須進一步討論。