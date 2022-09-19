俄烏戰爭爆發後，歐美各國對俄羅斯發動全面經濟制裁，俄羅斯沒有因此妥協，反而以「報復」方式與其正面交鋒，貿易合作對象改以友好國家為主，長期下來，專家警告，俄羅斯將付出鉅額代價，尤其孤立主義、拒絕全球化將成為一場災難。

Business insider報導，俄羅斯面臨制裁的恢復力讓許多專家感到相當意外，並沒有出現快速垮台的危機，但加州大學柏克萊分校經濟學教授Yuriy Gorodnichenko認為，已經有跡象顯示，普丁（俄羅斯總統）將付出代價，俄羅斯可能因此陷入長期停滯，如同北韓、阿富汗及古巴的處境。

波士頓大學經貿教授Jay Zagorsky則分析，如果俄羅斯拒絕與西方交流，將減少產品來源，「他們只能買印度、大陸的產品，當你把合作對象限制在少數國家，往往無法獲得最好的產品與價格。」

不僅如此，俄羅斯拒絕美元的手段將導致生產與進口產品更加昂貴，尤其美元佔全球外匯交易的88%，這將使俄羅斯陷入難以挽回的困境，經濟學家Paul Krugman引用彼得森國際經濟研究所的數據顯示，自從戰爭爆發，受制裁國家的貿易減少6成，非制裁國家的貿易縮減4成。