澳洲央行助理總裁柯恩斯（Jonathan Kearns）19日在一場房市會議上發表演說，雖然央行今年來持續升息至2.35％，讓人擔心不利房市，但對住宅的新買家來說反而能因為房價下跌，減少房貸金額而受惠。

他評估在央行迄今累計升息225個基點，在未來約二年內可望令房價至少下跌15％，這會讓新買家的房貸金額減少約20％。

他強調央行持續升息後，雖然會帶動房貸利率走高，但升息讓房價下降後，也能同時縮減買家的房貸金額，在扣除房貸利率上升的因素後，反而能新買家的房貸負擔，低於央行未升息前的水準。這對新買家來說能受惠央行升息。

據不動產顧問公司CoreLogic資料，澳洲7月全國房價已較6月下跌1.6％，為1983年來最大月跌幅，較去年同期下跌4.7％。

央行5月開始升息1碼後，6月到9月間持續每月升息2碼。7月時的利率水準為1.35％，房價已有拉回跡象，外界預期升息效應會繼續在澳洲房市發酵而讓房價持續下降。

據澳洲房地產協會（HIA）資料，8月新屋銷售月跌16％，連續二個月下跌，主要受房貸利率上升和營建成本增加等影響。