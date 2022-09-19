三星電子宣布加入RE100倡議行列，同時要在2050年前實現淨零排放，同時公布其最新環保策略，包括實現企業層級的淨零排放、計畫使用更多再生能源、投資及研發新型技術、開發節能型產品、提升水資源循環利用，以及開發碳捕獲技術。

三星最新環保計畫的核心目標為：在2030年以前，其DX事業群的所有營運據點實現淨零排放（範疇1&範疇2），並在2050年以前，於全球營運據點、包括DS事業群實現淨零排放。其中，DX事業群旗下涵蓋消費性電子業務，包括行動通訊、影像顯示、數位家電、網路和健康醫療器材等事業部，而DS事業群則涵蓋記憶體、系統LSI、晶圓代工事業部。

此外，三星亦已加入全球再生能源倡議組織RE100，以2050年前達成100%使用再生能源為目標。為此，三星計畫在未來五年內在韓國以外海外市場，大幅度拓展計畫範圍與投資規模，以再生能源滿足整體營運用電需求。

三星電子副主席暨執行長韓宗熙（Jong-hee Han）表示，氣候危機是現今人類面臨的最大挑戰之一，坐視不管的後果將難以想像，地球上的每一份子，包括民間企業與政府，皆應貢獻一己之力。三星藉由提出全面性的計畫，包括減少溫室氣體排放、實施新制定的永續措施，及開發有益環保的創新技術和產品，積極因應氣候變遷造成的威脅。

三星的環保計畫涵蓋至企業層級，從原物料的取得、回收與廢棄處理，於整個產品生命周期中全面強化資源再循環利用。在擴大再生能源使用的相關成本之外，三星規畫在2030年前挹注超過7兆韓元資金，投資包括在減少製程排放的溫室氣體、以新型低功技術來降低旗下消費性電子產品的能耗、推出節能電子產品，並致力於節約用水、最大化水資源的循環再利用，另投入研究碳捕獲與利用技術，消滅對人體有害的空氣懸浮微粒。為此，三星內部成立新「循環經濟實驗室」，針對材料回收技術及廢棄物的資源提取流程進行全面性的研究，應用相關技術實現資源再循環最大化。

而三星先進技術學院（SAIT）則於去年9月成立「碳捕獲研究所」，主要任務在於開發和商業化碳捕獲和利用技術，將半導體廠排放的二氧化碳，予以儲存並轉化為可使用的資源。其開發的技術將率先應用於2030年後的半導體生產線，接著延伸至三星其它部門及其供應商。

另三星亦將開發空氣淨化技術，包括新型過濾系統以減少懸浮微粒，並計畫自2030年起擴大應用於當地社區。

此外，三星預計發掘倡導綠色創新技術的新創企業，並給予資金挹注。三星亦將透過內部創業養成計畫C-Lab、以及外部新創加速計畫，激勵及資助對氣候變遷化提出解方的創新概念與項目。