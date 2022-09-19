麗娜輪認為，該船由台北港航行大陸平潭港都有夜航經驗，蘇澳花蓮間也曾經夜航，都沒有被當地的航港局阻止，不料在馬公港卻被阻止開航。（張茂雄攝）

才在今年8月31日重啟台南安平、澎湖馬公航線的麗娜輪，18日晚間載運311位旅客，預計以夜航方式從馬公到安平，船上旅客上船後卻被臨時通知，因美國偵測到地震恐引發海嘯為由，請遊客下船在馬公住宿一晚等安全後在啟航。不過後來傳出，交通部航港局因船公司未申請「夜航許可」不准開船，旅客開玩笑稱，這300多人因此獲得免費住宿馬公一晚的優惠。

表定18日晚上6時30分馬公到安平的麗娜輪，搭載311名觀光客準備結束浪漫的海島假期，上船後旅客卻突然被告知，將「免費」多留澎湖一晚，船公司原本告知因地震恐引發海嘯造成航行危險，大家沒多想紛紛打電話向公司請假、告訴台灣家人假期延長的消息。

據了解，麗娜輪申請的馬公至安平航線，航行許可是日出至日落，並沒有夜航的許可，因此交通部航港局基於安全考量，不准麗娜輪出港。而根據氣象資料顯示，18日馬公港日落是下午6時2分46秒，麗娜輪開航時間是6點30分，會有這樣的烏龍安排，也令航運界人士相當傻眼。

麗娜輪與航港局交涉無效後，船上300多名觀光客從7時30分拖著行李離開，由旅行社安排搭遊覽車、旅館。有旅客表示，他們晚上11點多才吃完晚餐，船公司在最短時間調度遊覽車、安排下塌旅館，誠意滿滿，希望這場烏龍事件，能讓主管機關與航運業者好好溝通，不會因此影響澎湖觀光。

船公司認為，麗娜輪由台北港航行大陸平潭港都有夜航經驗，蘇澳花蓮間也曾經夜航，都沒有被當地的航港局阻止，18日由馬公到台南安平的航線，該船也事先提出晚上6時30分出港申請，航港局當時沒有不准，卻在旅客開始上船之後，才說不准日落後出港。對於航港局的問題，麗娜輪也提出質疑，希望交通部能給個說法。經過一夜折騰，麗娜輪在19日上午6時55分順利駛離馬公港。