桃園市八德國民運動中心因18日地震5樓羽球館天花板塌落造成1名男子受傷，外界質疑是否又是豆腐渣工程，也有網友嘲諷是新竹棒球場翻版。桃園市長鄭文燦19日上午指出，因羽球館使用率高，營運單位才剛加裝燈光工程避免眩光，他代表市府向民眾道歉，已確認其他樓層安全無虞，將請專業技師針對天花板與燈光工程進行結構鑑定。

鄭文燦說，八德國民運動中心2021年10月完工啟用，今年以來由營運單位使用，因為羽球場的使用率較高，營運單位在9月加裝燈光工程，避免眩光才剛剛完成。這次的地震造成天花板與隔音板掉落，也造成民眾擦傷及運動中的民眾受到驚嚇，要代表市政府深深的致歉，他也在第一時間到現場，請工務局與體育局會同專業技師，針對天花板與燈光的工程進行結構鑑定，以了解為何地震搖晃會造成掉落，這一定可以查出原因。

他強調，在查明天花板塌落原因後修復工程才能進行，確定安全無虞5樓的球館才能開放，而這次主要是5樓發生損害，其他樓層則沒有發生，這部分會盡最快的速度完成鑑定與修復。

國民黨團批評，已經有民進黨側翼帶風向將意外全推給營運單位救國團，也質疑燈光工程根本沒驗收就放行民眾使用羽球館，鄭文燦說，第一時間就表示，市府需要守護市民的健康與安全，因此市府會負責任，不需要在這個問題上打轉，最重要就是要找出原因、盡快修復；而天花板工程的部分，其他運動中心的設計也是一樣，而天花板工程及最新完成的燈光工程會很快找出塌落原因，事發後新工處與建築師便做了第1次現勘，今天也還會做，會把各種結構資料找出來做深度討論，會抱著非常客觀的態度把問題釐清。