大陸貴州黔南州三荔高速18日凌晨發生一起客車側翻事故，造成重大人員傷亡。截至18日17時，事故造成27人不幸遇難，20人受傷正在救治。官方證實，事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛。

《貴州日報》報導，9月18日2時40分許，黔南州三都至荔波高速（貴陽往荔波方向）三都段發生一起客車側翻事故，造成重大人員傷亡，相關部門接報後立即趕赴現場救援。截至18日17時，事故造成27人不幸遇難，20人受傷正在救治。報導指出，事故車輛為貴陽市涉疫人員隔離轉運車輛，事故原因正在調查中。

事故消息發布後，引發大陸網友們的抨擊，對客運車輛在凌晨行駛一事感到不解。大陸作家陳嵐在微博上發文表示，運輸計畫沒考慮過貴州本身的地形、天黑與疲勞駕駛等因素嗎？她引述大陸《道路旅客運輸企業安全管理規範》第38條規定指出，「客運企業在制定運輸計畫時應當嚴格遵守客運駕駛員駕駛時間和休息時間等規定：長途客運車輛淩晨2時至5時停止運行或實行接駁運輸」。

陳嵐最後說，「願逝者安息，有關責任人依法承擔責任」，並表示「沒有人應該被安排坐在這樣一輛淩晨的大巴車上」。