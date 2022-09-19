瞄準手遊市場持續成長，聯發科(2454)在電競手機領域傳捷報，天璣9000+行動平台獲華碩(2357)將在今日發表的頂級遊戲手機ROG Phone 6D Ultimate採用。

市調機構Newzoo數據就指出，2021年全球遊戲玩家人口已經接近30億人規模，同時，有多達28億人會在手機等行動裝置上遊玩遊戲。在行動裝置上玩遊戲相較傳統PC，其享有更大的便利性，加上5G商轉也解決了傳輸得問題，故未來幾年手遊市場會持續成長。

華碩電競手機ROG Phone 6甫於7月上市，其內建的核心處理器晶片，取自高通S8 Gen 1處理器，而如先前市場猜測的，華碩又將再推出一款電競手機ROG Phone 6D Ultimate，內建的核心處理器晶片，則是取自聯發科的天璣9000+行動平台。

聯發科表示，聯發科今(19)日受邀參加華碩頂級遊戲手機ROG Phone 6D Ultimate發表會，總經理陳冠州受邀出席，迎接雙方合作的新產品的問世，這也意味著，聯發科在高階手機市場再下一城。

本次可以說是聯發科和華碩首度在電競手機上的合作，對兩大品牌來說，都具有非常重要的意義。