917和918的連續地震，東部地區傳出災情，NB品牌廠宏碁(2353)落實ESG精神，率先捐出新台幣200萬元協助救災，於相關單位成立捐款帳戶後即時匯入。

宏碁落實企業社會責任，除了在NB產品採用環保材質外，國內或國際間有重大天然災損時，宏碁也都是搶在第一時間以行動賑災援助。

宏碁的環保筆電Vero，採用回收、海廢塑膠材料，而宏碁董事長陳俊聖也強調:「我們的（環保材質）設計，都不申請專利，希望大家一起來用環保材質，來達到規模經濟。」

宏碁在環保材質的運用，除了筆電的研發，近年來其在智慧水表、充電樁、電池模組等產業也都有所著墨，也因此，RE100、道瓊永續指數、S&P Global、MSCI等知名機構，相繼頒獎給宏碁或將其納入指標。

宏碁ESG精神，除了人道關懷外，產品、經營面也分階段實施，初期是「Goodwill」：單純做會增加公司成本的善事。第二階段，則是開發ESG相關的解決方案，如智慧城市等。第三階段，則是將ESG變成一個事業。