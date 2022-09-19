在隔夜市場，全球最大、最為人所知的加密貨幣比特幣再度跌破20,000美元大關，根據CoinDesk報價，目前比特幣下跌2.91%，報19,455.79美元。

比特幣在2021年11月站上69,000美元大關，創下歷史新高，之後受到通膨飆升、監管壓力升高和風險資產吸引力下滑等因素影響，加密貨幣市場陷入劇烈震盪，比特幣在3月28日站上今年高點48,234美元以來又跌了58.9%。

根據CoinDesk報價，以太幣目前大跌7.56%，跌破1,400美元大關，暫報1,345.80美元。

全球暢銷書《黑天鵝效應》作者塔雷伯（Nassim Nicholas Taleb）日前接受媒體訪問時再度砲轟，就是聯準會（Fed）的超寬鬆貨幣政策催生經濟泡沫，並養出了像比特幣這樣的「毒瘤」。

聯準會將在本周召開貨幣政策會議，市場普遍預期在通膨高漲之際，該央行將再度升息75個基點，甚至可能升息100個基點，料將給暴起暴落的高風險資產加密貨幣帶來更大的壓力。