花東地區2022年9月17、18日接連二天發生強震，最大規模達6.8，周邊災情陸續傳出，壽險業也啟動關懷措施，國泰金(2882)旗下泰人壽與國泰產險立即啟動關懷慰問機制，第一時間由在地志工了解保戶情況，陸續回報給予協助。開發金(2883)旗下中壽主動關懷保戶事故狀況，給予必要之協助，提供「快速理賠」、「住院預付金」等六大服務，與保戶一起渡過難關。

國壽指出，啟動重大災損保戶服務措施，內容包含保險單借款增貸免息、保險單借款利息緩繳優惠、續期保費緩繳優惠、受災戶房屋貸款本息緩繳優惠、快速理賠服務、理賠醫療預付金服務、免費保單換發服務、24小時電話客服等。

國泰產險已立即查詢是否有保戶受到影響，啟動緊急應變及關懷措施，隨時掌握最新情況，協助後續客戶理賠服務事宜。

中壽指出，本次事故傷亡保戶，續期保費應繳日期於本次事故發生日起屆滿3個月內(為止)者，可透過業務員或客戶服務專線提出申請，即可將保費緩繳期限延長至應繳日起算3個月。而自本次事故發生日起屆滿 1 年內(為止)已申請辦理或新增之保單貸款，提供 6 個月免息優惠。

另外，房貸紓困針對本次事故房貸客戶，檢附證明文件，可申請本金緩繳(只繳利息)3個月。保戶若在此次事故中受傷需住院治療或不幸身故，保險事故一經確認，即啟動「快速理賠」，需檢附文件則可於給付完成後再行後補。中壽也給予保戶住院預付金及旅平險彈性調整。