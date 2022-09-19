台東縣政府正為地震救災忙得不可開交之際，昨天傍晚接獲指示，蔡總統要進行線上會議，各局處首長枯等了2個小時，總算等到總統，卻照稿唸完就走人，在場等候的媒體怒嗆：「髒話差點沒噴出來」，這樣的「中央級」防災會議讓人氣憤。

台東連續兩天6.4及6.8的地震和100多次大大小小餘震，台東縣政府團隊包括縣長、副縣長、祕書長坐鎮及所有局處長都在縣府災害應變中心枯等2個鐘頭等候蔡英文總統召開線上會議，今天除了縣府交觀處長余明勳在臉書貼文紓發難過的情緒以外，在場等候的媒體也怒嗆「當下髒話差點沒噴出來」。

媒體記者貼文說 ，等到8點會議開始，內政部長連資料數據都念錯，蘇院長說了一些無關痛癢的訓斥勉勵的話後，也沒提出什麼建設性的東西，就交棒給蔡總統，本來以為總統會說什麼建設性的東西，竟然是全程照稿唸完無關痛癢的東西後，3人就直接「華麗轉身」，台東這端所有人都傻眼，這樣的「中央級」防災會議讓人氣憤，「噁心！」。

縣府交觀處長余明勳今天臉書發文痛批「今晚參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議」，余明勳說，貼文是為了紓發，滿心的難過與無奈。縣長饒慶鈴則留言：「捨不得的是所有人的時間，就這樣乾耗掉了」 。

余明勳說，整個線上會議，完全無意讓縣長及這些在第一線努力的人員開口說明或報告，當然也沒有打招呼、慰勉或鼓舞士氣。「這些握有權力的人，就是單方面的、高高在上的自說自話」。

他說，這個號稱「中央級」的會議，而且是攸關人民身家性命和生存環境的會議，竟然絲毫看不到「中央級」的格局和誠意，真是比天災更為無情而令人痛心。