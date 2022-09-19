全民防疫的時代，回到家第一件事，不外乎就是洗手消毒，避免將外頭的病菌髒污帶回屋裡，因此玄關也成為最重要的防線。專家表示，不論家中格局是否有獨立玄關，建立一個入門轉換區是必要的，在裝修規劃時也要考量防疫需求，從動線到機能建立強大防線，有效阻隔病毒入侵。

信義居家表示，受疫情影響，二進式玄關開始受到歡迎，若家中本身格局為陽台進出，就能有效區隔室內外，將病毒髒污留在室外；若玄關與室內空間為一體，也可以透過拉門、屏風等創造二進式動線，將玄關區域獨立出來。

但若家中格局沒有獨立玄關，開門即見室內所有場域，信義居家也建議，可依據大門尺寸劃出合適的入門區塊大小，再透過高低落差或異材質地坪的設計，區分出落塵區，進門穿脫鞋都在此完成，避免將髒污帶進室內，地坪也建議選用防滑耐磨又好清潔的磁磚、盤多磨等材質，讓打掃維護更輕鬆省力。

玄關的收納擺設同樣重要，除了必備的鞋子收納之外，越來越多人也習慣進門先將外衣、包包或配件取下消毒，因此信義居家建議，在設計玄關時最好將自家的防疫習慣考量進去，比如安排置物檯或櫃面可放置酒精、消毒燈、口罩等防疫用品，進出門都可隨手取用，也可規劃衣物收納或利用洞洞板活化吊掛機能性；若空間足夠或水電管線許可，也有許多人選擇放置時下流行的電子消毒衣櫥，甚至在玄關處設置洗手檯，進門即可徹底落實清潔消毒，減少病菌的可能移動範圍。