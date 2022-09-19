福斯集團董事會在周日開會，並表示旗下的跑車品牌保時捷汽車的首次公開上市(IPO)，預計估值目標最高在750億歐元，將創下德國第二大IPO的紀錄。

福斯集團說，保時捷的優先股將以每股76.50歐元至82.50歐元之間的價格發行，換算下來的估值將為700億歐元至750億歐元之間。

據Refinitiv的數據，保時捷的IPO將成為歐洲第三大。福斯說，交易將於9月29日於法蘭克福交易所啟動。

數字同與保時捷知名跑車型號，總共9.11億股的保時捷股票，將被分為4.555億股的優先股，和4.555億股的普通股。多達1億1387萬股沒有投票權的優先股將在IPO時配售給投資人。

包括卡達、阿布達比和挪威的主權基金，以及共同基金普徠仕(T.Rowe Price)將做為基石投資人認購價值約36.8億歐元的優先股。

福斯集團財務長Arno Antlitz說，現在已經進入保時捷IPO計畫的最後階段，歡迎基石投資人提出承諾。

如同福斯在九月初與大股東保時捷控股的協議，保時捷的25%加1股的普通股(有投票權)，將以優先股價格的7.5%溢價轉移給保時捷控股。

在另一份聲明中，保時捷控股說，將以高達79億歐元的債務為普通股的收購進行融資。

配售股份的總收益將在181億至195億歐元之間。如果IPO順利，福斯集團將在12月召開特別股東大會，將提議在2023年初將總收益的49%，作為特別股息支付給股東。

證券交易所的招股說明書預計在周一公布，之後，機構投資人和私人投資人都可以認購保時捷股票。