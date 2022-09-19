看見台灣基金會受文化部邀請，於文博會期間舉辦「2022精緻文化美食論壇」暨「2022山海匯．豐台灣」大眾活動，圓滿劃下句點。論壇呼應聯合國永續發展目標(SDGs)，匯聚全球美食名家，以「從風土創造價值」為主題，分享觀點與實踐經驗，到場嘉賓、支持產業單位與現場民眾迴響熱烈，基金會再次成功向世界展現台灣的美好與價值。

山、海、地、和 盡顯台灣風土

今年論壇特別設立風土體驗區，以「山、海、地、和」為概念，讓賓客體驗台灣豐饒的風土食材：山，孕育了各種海拔生產的茶；海，帶來珍貴的海洋美饌，而海水也能在豔陽與季風的消長中，結晶出不同滋味的鹽；寬廣的土地平原，生產美好的農牧食物，並以技藝工序將原型食材轉化為價值物產；而運用地理位置的特色物產、歷史人文加上世界觀的創意，創造出風土的和諧滋味與不凡價值。

現場嘉賓對於基金會用心規劃皆感驚豔，文化部長李永得在會中表示再次感謝看見台灣基金會參與今年的台灣文博會，以關注台灣飲食文化特色及倡導永續風土的理念，舉辦「精緻文化美食論壇」之外，更在商展區推出快閃美食體驗活動，增進民眾對於台灣美食文化的認識。東京藍帶校區行政主廚暨學術總監吉爾．宮伯茲(Gilles Compañy)感謝基金會的美意，並認為文化美食對探索風土、人民、文化而言是至關重要的工具，有了全球美食哲學，更能發掘出台灣風土之美。而線上直播論壇並有來自台積電、台達電、鼎泰豐、奇美食品、廣達香、師範大學、台灣服務科學學會等單位踴躍參與。此外，透過食材體驗台灣風土，貴賓可與參展廠商深入互動，中華民國對外貿易發展協會高雄辦事處主任張世昌說：「活動井然有序，主持人活潑生動，美食風味獨特。尤其體驗區的多樣性、區域性和文化深度的味道，令人驚艷。這是非常成功的精緻文化美食行銷，完整見證台灣不凡價值。」高雄洲際酒店行銷公關協理李霞指出：「非常認同論壇提到的『從風土創造價值』，和洲際的品牌精神『洞悉本地文化』有正向連結。」饗賓餐旅事業總經理陳毅航則表示：「感謝看見台灣基金會的邀請，台灣本身具有豐富物產，並有多元且互相包容的特質，希望更多人能了解台灣風土特色的價值，體驗多樣兼容並蓄的豐富台灣。」

聯合產業 共創美好價值

本次支持風土演繹體驗區的產業單位包含台畜、米屋、六奉茶莊、豆油伯以及洲南鹽場等，也透過這次活動將自家產品推向世界舞台，共同創造台灣風土的價值與美好。台畜董事長張華欣說：「非常開心加入這次活動，活動將台灣優質豬肉融入體驗設計，展現了我們公司長久的研發技術。」壽米屋總經理陳肇浩則指出：「我們是原料供應商，很高興藉此機會，能夠向世界介紹台灣優質好米。」邱家兄弟生態級無毒水產育成中心負責人邱經堯表示：「很榮幸受邀參加今年在南台灣舉行的精緻文化美食論壇，並且能將邱家兄弟生態及烏魚子推薦給世界，讓在地走向世界，尤其看見來賓嚐到烏魚子入口瞬間的驚豔表情，讓在一旁說明的我倍感榮耀。」

融匯風土 特製潤餅秒殺

「山海匯．豐台灣」大眾活動也是文博會裡與眾不同的特色展位，展會5天期間吸引超過3,000人次造訪。現場群眾反應熱烈，紛紛駐足與展位人員互動。為了創造視覺震撼，發揮巧思把餐車開進展區，不但吸睛也吸引人潮，而豐台灣地圖線上遊戲、高雄在地型農與高餐大的食育分享等，讓大家在遊戲中認識台灣許多縣市的特色風土食材；台南阿霞飯店現場提供由吳健豪主廚現身展演融合在地多元食材的特製潤餅，還提供設計精美的外帶盒，現場人潮互動熱烈，限量潤餅全數秒殺。

看見台灣基金會以深刻的論述分享及體驗，讓精緻文化美食論壇成為文博會的亮點，而企業的共襄盛舉以及現場群眾熱情參與，不僅驚豔南台灣，更讓台灣的風土價值被世界看見。