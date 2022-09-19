花蓮玉里鎮高寮大橋、崙天大橋、長富大橋經昨天強震斷裂，縣長徐榛蔚盼行政院公共工程委會、交通部等單位今天勘災後，能直接拆除重建，確保民眾行的安全，避免產業陷入困境；圖為高寮大橋。（羅亦晽攝）

台東縣池上鄉18日下午2時44分發生規模6.8強震，花蓮玉里鎮3層樓民宅慘被震倒，建物嚴重受損，救難人員傍晚將受困4人救出後，縣府考量安全疑慮漏夜拆除，縣長徐榛蔚今上午前往視察表示，拆除作業今天一定會完成，以最快速度恢復市容。另中央預計11時許到玉里各災區勘災，徐盼中央勘災後，能直接拆除重建，用最快的速度恢復民眾行的安全。

徐榛蔚今上午與立委傅崐萁視察玉里鎮倒塌3樓民宅拆除作業，並說明目前的進度，她說，今天會全部拆除，重新將前方十字路口漆上柏油。救災作業昨晚6時暫告一段落，且經屋主同意後，即啟動重建工作，雖然現場狀況相當艱辛，但縣府團隊一定會儘速恢復市容及民眾日常。

另，富里六十石山因劇烈搖晃，山坡落石崩落，大面積堵注道路，500多名民眾無法下山，受困其中，對此，徐說，六十石山部分，鄉公所、公路總局已派遣重機械進去，持續往上、往前推進，清除路面障礙物，旅客部分則是能留宿的都已留宿，但因無法辦法下山，感謝六十石山民宿、民宅釋出空間及場域，讓遊客安心住一晚，不過畢竟六十石山、赤科山昨晚都停水停電，感謝旅客、店家 互相共同攜手度過最艱難的一夜。

不過，昨晚傳出，蔡英文總統在中央災害應變中心與災區連線，卻跳過花蓮，引發徐榛蔚不滿，對此，徐回應，不是說不開心，當時因整備會議已展開，中央也有通知，整個行政系統、中央駐地等單位，都在等待與中央視訊連線，對於中央對地方的重視感到不解。

由於行政院長蘇貞昌與中央相關部會首長今中午11時許將前往玉里各災區勘災，徐榛蔚表示，現在高寮大橋、崙天大橋斷裂，甚至長富大橋有危險，這都是居民的主要道路，希望行政院公共工程委會、交通部等單位，能直接盡快拆除重建，確保民眾行的安全，避免產業陷入困境。