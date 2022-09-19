教育部最新的校園防疫指引已實施一段時間，但全國教育產業總工會今天發布新聞稿指出，指引中不要求學生中午用餐必須使用防疫隔板、只要求並避免交談，及學校推動戶外教育學生確診狀況的處理等，都讓第一線教師無所適從。

全教產表示，教育部要求學生用餐不需要用隔板、但要避免交談，這在執行時有困難，也易讓導師違反輔導管教辦法等相關規定。既然無法避免學生用餐時交談，防疫隔板仍有其使用之必要，故全教產建議教育部仍應備齊「防疫隔板」等防疫物資之經費，提供各校申請使用。

此外，目前正值學生畢業旅行旺季，許多縣市也已開放辦理跨縣市移動戶外教育，參與人員、隨行人員需完成接種疫苗或出具2日內快篩陰性證明。

教育部8月26日修正的「高級中等以下學校及幼兒園因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫管理指引」，規定戶外教學活動由旅行業承攬辦理時，要依交通部觀光局訂定的「旅行業辦理團體旅遊防疫管理措施」，而「旅行業辦理團體旅遊管理措施Q＆A」的Q7中針對：「行程中如發現旅客發燒或疑似症狀，應如何處理？」回答只是：即刻協助旅客就醫，並避免其再與其他團員接觸」。

全教產認為，接下來後續處理的標準流程則付之闕如，讓基層教師無所適從；譬如學生於外縣市飯店時身體不適且篩陽，則是否馬上於飯店單獨房間隔離？同車之全班同學是否馬上快篩？隔日上車時是否找防疫專車予篩陽之學生？等等狀況如何處置呢？

全教產指出，戶外教育活動是學生之動線應就在車上、參訪地點、和住宿旅館等，如發現學生發燒或其他不適症狀，教育部應訂定明確的處理流程，且若疫情持續擴大，為避免戶外教育活動發生更多學生確診而產生棘手問題，教育部是否通知各教育局處和學校中止辦理。