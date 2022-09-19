近來半導體市況雜音頻傳，知名分析機構Malcolm Penn將他對2022年半導體成長預測降至個位數，並警告2023年恐出現兩位數的下滑，預計全年將下降約22%，更提到6月份平均晶片售價已開始暴跌。

根據Electronics Weekly報導，Malcolm Penn在一次網路會議上表示，半導體業在需求、資本支出和平均售價（ASP）方面，「每個警告燈現在都在閃爍紅色。」他強調在全球經濟同時走向衰退和通膨情況下，前景很少比這情況更糟。

Malcolm Penn分析指出，幾個季度以來，晶片單位出貨量的成長超過長期平均水平，這意味著客戶一直在重複訂購，引發半導體庫存調整疑慮升溫，隨著客戶開始削減訂單，平均銷售價格也隨之下降，據悉「6月份平均售價已開始暴跌」，這比他預期的2022年第三季度來得要早，包括IC平均售價從今年第二季度的高峰1.35美元下降到該季度末的1.105美元、跌幅達18.1%；至於邏輯、微晶片和模擬器件的平均售價，在今年第三季度下跌也只是時間問題。

在半導體資本支出方面，Penn說，這幾年來一直處於歷史高位、占銷售額23%，長期平均水平則約為銷售額的13%。他得出結論，半導體「崩盤」比預期早，這導致成長預期的下調。

Penn在2022年1月預測晶片市場將成長4%到14%，最有可能是10%，如今，他認為2022年的成長率在2%到6%之間，最可能的數字是中間值。

《經濟學人》先前則以「晶片製造商在經歷了渦輪增壓式的榮景，是否會陷入超大規模的蕭條？」為題撰文，稱晶片的「供不應求」已經反轉為「供應過剩」；花旗集團分析師克里斯托弗·丹利（Christopher Danely）則說，市場正面臨自2001年、至少十年以來最嚴重的半導體衰退，甚至是近20年來最嚴重的衰退，預期每家公司和每個終端市場都會經歷一次調整。