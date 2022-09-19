86歲的導演伍迪·艾倫在1977年憑藉《安妮霍爾》橫掃四座小金人，從此成為奧斯卡常客，在影壇占有一席之地，日前接受西班牙媒體採訪時，宣布將退休，目前正在製作中的第50部電影長片，會是他導演的最後一部作品，同時他不打算再出回憶錄。

據西班牙媒體《先鋒報》報導，伍迪·艾倫在受訪時表示：「我原則上不會再拍攝任何電影，而會專注於寫作，目前考慮出版一本小說。」他也表態不再出版回憶錄，並補充自己正計畫寫一本小說，可是小說的調性並不輕鬆。

這番宣言意味著他長達56年的導演生涯即將畫下句點，期間他完成了多部公認的經典之作如《安妮霍爾Annie Hall》（1976）、《曼哈頓Manhattan》（1979）、《開羅紫玫瑰The Purple Rose of Cairo》（1985）、《午夜巴黎Midnight in Paris》（2011）等作。

事實上，今年6月伍迪艾倫已經在美國男星亞歷克鮑德溫（Alex Baldwin）的IG直播上就坦言：「拍電影已經沒有興奮感」。更進一步表示過去的電影都會在全國各戲院上映，然而現在一部片只會在影城放映4到6周，隨後就在串流平台上架，「對我來說就沒意思了」。

伍迪艾倫事業發展有成，私生活也多采多姿，把相差35歲的前女友韓籍養女娶回家，但在幾年前的MeToo運動在全球爆發後，伍迪艾倫被指在多年前性騷擾養女狄倫法羅（Dylan Farrow），雖然從未正式遭到定罪並判刑，但他在各界的形象已經元氣大傷留下污點。