過去兩天震不停，從台東關山17日21：41發生規模6.4地震開始，就地震不斷，接著17小時後發生更大地震，也就是昨天14：44台東池上6.8地震，成為台東49年來最強震，也是罕見的「先前震、後主震」，氣象局地震測報中心前主任郭鎧紋指出，6.8強震相當於8顆原子彈的威力，未來兩天要留意規模6以上餘震。

氣象局說，6.8地震推測是中央山脈底下斷層引發，長期受板塊擠壓加上地質堅硬，可能累積了百年能量這次一口氣爆發，郭鎧紋指出，這次規模6.8強震威力相當於8顆原子彈炸開，而主震與餘震通常規模會相差0.5，因此最大餘震可能會達到規模6.3，這兩天還是要小心可能會出現規模6以上餘震，提醒台東池上、關山及花蓮玉里一帶民眾要小心防災，且中央山脈近日也會有落石，應避免前往。

台東東部地震研究中心主任張文彥指出，過去兩天規模5以上的強震不斷，中央山脈斷層從鹿野到鳳林已分段破，能量已是放下，要出現比規模6.8還大的強震已不太可能，但餘震強度仍會持續一、兩天才會減緩，並且至少要兩周或更長時間，能量才能釋放完。

張文彥指出，台東關山規模6.4地震發生時，氣象局一度指出有不明的結構存在，之後才推測出是中央山脈底下的斷層引發強震，顯示過去中央地質調查中心只關注「活動斷層」，而這次6.8地震顯示地底下的孕震帶構造調查的重要性，像是中央山脈斷層，呼籲未來應該要密切監控孕震帶。