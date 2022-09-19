連3天狂地震！氣象局地震報告顯示，早上10時7分花蓮縣卓溪鄉發生規模5.9地震，深度13公里，各地最大震度花蓮5級、台東、南投4級，嘉雲中彰南宜苗北3級，高屏桃竹2級，澎澎1級，新北震度3級就連台北也能感受到劇烈搖晃。

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