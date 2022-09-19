連3天強震！10：07規模5.9地震 台北劇烈搖晃 10:112022/09/19 中時新聞網 莊楚雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 連3天強震！10：07規模5.9地震 台北劇烈搖晃 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 連3天狂地震！氣象局地震報告顯示，早上10時7分花蓮縣卓溪鄉發生規模5.9地震，深度13公里，各地最大震度花蓮5級、台東、南投4級，嘉雲中彰南宜苗北3級，高屏桃竹2級，澎澎1級，新北震度3級就連台北也能感受到劇烈搖晃。 2次都主震「台灣沉不了」 前氣象局長曝為何台北搖很大 6.8強震台大仁醫收到日本暖心訊息 釣出一堆網友 6.8強震震垮民宅！7-11金庫找到了 屋主保險箱還在瓦礫堆 #地震 #玉里 #花東 #有感地震 #震度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 地震手機警報沒響！網狂推1款App：開始搖前60秒就通知 09:442022/09/19 生活 台東縣池上鄉凌晨規模4.4地震 花東最大震度4級 03:422022/09/19 生活 6.8強震震垮民宅！7-11金庫找到了 屋主保險箱還在瓦礫堆 09:072022/09/19 生活 台東縣延平鄉凌晨發生規模3.7地震 最大震度3級 03:392022/09/19 生活 台東縣池上鄉凌晨再地震 規模4.1最大震度4級 03:452022/09/19 生活 極淺層地震搖不停 一夜11連震！最大規模4.4、花東震度4級 05:582022/09/19 生活 全台有感！16：46池上又規模5.5地震 花東震度4級 16:592022/09/18 生活 2次都主震「台灣沉不了」 前氣象局長曝為何台北搖很大 07:032022/09/19 生活 《金融》台東連日強震 金管會啟動緊急應變機制 07:482022/09/19 財經 《電腦設備》宏碁落實ESG人道關懷 地震賑災率先捐款 09:392022/09/19 財經 縱谷觀光突遇強震 正妹目擊列車出軌「月台雨棚倒」驚聲尖叫 00:542022/09/19 社會 桃園羽球場天花板崩落 鄭文燦：結構鑑定找原因 09:452022/09/19 生活 喊地震翻轉屏東 綠營屏市長參選人被罵翻 04:102022/09/19 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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