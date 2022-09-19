台股加權指數19日開在14,567.27點，權王台積電（2330）雖傳出有輝達急單，但股價開在平盤價472元，未受到消息面激勵，長榮（2603）減資後復盤，呈現下跌，陽明（2609）、萬海（2615）皆受到拖累，台股早盤由紅翻黑，呈現小跌。

受到美國快遞巨擘聯邦快遞稱歐美亞總經惡化、撤銷全年展望衝擊，道瓊工業平均指數、標準普爾500指數16日在四巫日這天震盪走跌，收在兩個月來新低點。

道瓊工業平均指數9月16日終場下跌0.45％（139.4點）、收30,822.42點，創7月14日以來收盤新低；周K線下跌4.13％。

那斯達克指數下跌0.9％（103.95點）、收11,448.40點；周K線下跌5.48％。費城半導體指數上漲0.53％（13.6點）、收2,563.14點；周K線下跌5.83％。

元富投顧指出，本波引領全球股市大多頭的NASDAQ指數，仍是重要關鍵，目前已破月線12063，相對弱勢，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

目前台股遇到尷尬情境，當美國股市跌深反彈時，台股相對弱，現在美股如果再弱勢，特別費城半導體指數相對弱，對台股壓力將大大提高。

隨新台幣貶值，未來資金流向將是重點，美元指數是另一個重要領先指標，也是資金中期的風向球，美元指數短線在110附近震盪，但在93～95區間已打出長達16個月大底部型態，中期仍相對強勢。

近期美國股市大震盪，韓股和港股也出現拉回，這讓台股也跟著震。台股現階段重要的護國神山，台積電492元月線關卡已破，聯發科600元整數關卡也岌岌可危，未來本土資金動向，中小型股走勢是關鍵，牽動OTC指數。

美國公債殖利率大幅震盪，將是美股和台股中期最大變數，中期仍要提高警覺。