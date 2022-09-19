本土疫情升溫，台北市議員游淑慧於16日確診，透露喉嚨痛到最高點，並於昨(18日)在臉書曝光現況，17日明顯感受到痛感大減，漸漸有氣音能講個隻字片語，18日醒來可以講出沙啞的完整字句，喉嚨也消腫了；她認為新冠痊癒的過程是，「病來病去如颱風過境」。

游淑慧在臉書透露確診狀況，16日喉嚨痛到最高點，連口水吞嚥都困難，一個氣音都發不出，整天猛吞清冠、止痛藥和喉嚨噴霧，那時心裡在想，獨居者緊急狀況要如何求救？根本講不出話；到了17日明顯感受到痛感大減，然後隨著早上到下午，漸漸有氣音能講個隻字片語，只是伴隨而來的是驚天動地的咳嗽和疲憊感，直到18日醒來，感覺到自己能講話了，試著開口，果然可以講出沙啞的完整字句...喉嚨也消腫了，現在只希望咳嗽退散。

游淑慧表示，人家說生病是「病來如山倒，病去如抽絲」，但新冠痊癒的過程是「病來病去如颱風過境」」，昨天還狂風暴雨，今天就雨過天晴。