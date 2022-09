曾擔任某新創團隊CTO技術長的葉姓男子,與因團隊范姓、柯姓2位創辦人經營理念不同,離職後上PTT八卦版發文指公司不付員工薪資、股權分配不公,辱罵范男「慣老闆」、「廢物政二代靠家族」、還在IG上傳練拳影片恐嚇,並嘲諷柯男長相如同電影「魔戒」的角色「咕嚕」,范、柯憤而提告。台北地檢署依恐嚇危安、公然侮辱、加重誹謗、妨害信用等罪起訴葉男。

起訴指出,葉、范、柯3人2019年3月創辦某新創公司,以股權分配方式經營公司,以開發社群網路平台軟體為目標,其中葉男擔任CTO技術長及主要聯絡人,曾主動向范推薦人員參加軟體新創計畫,亦負責招募面試新進團隊成員。

葉男明知團隊是基於共同創業理念,等軟體開發成功後,再以公司股權分享開發利益,團隊成員與公司間並雇傭或委任之法律關係。

但葉男2020年3月離開團隊後,對范男心生不滿,於去年10月在個人臉書及PTT八卦版上發文,指范身為公司負責人卻不願意支付員工薪水,也未進行股權分配,導致不少員工因此與他一同離職。

葉男並文章下方留言處,辱罵范男「社圾的行為」、「Motherfucker」、「慣老闆」、「廢物政二代靠家族」、「醜男」,還稱「那嘴臉要是再讓我遇到,絕對用我的拳頭打爛他」,之後並在其個人IG上傳練拳的影片。

之後范男在PTT八卦版上回應葉男文章,葉男再發文辱罵「你不過就是個廢物」、「You are nothing but shit」。

此外葉男還在文章中影射、嘲諷團隊另位柯姓創辦人的長相是魔戒電影角色「咕嚕」、「蓬頭垢面」,並PO文辱罵柯男是「廢物咕嚕」,事後范、柯2人報警提告。