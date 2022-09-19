7旬翁屏東旅館勒斃女友 警3日緊追1300公里逮到人了

屏東市光復路上1家旅館15日晚間驚傳凶殺命案，年約50歲的女子疑遭7旬老翁勒斃在房間內，凶嫌犯案後從屏東火車站搭車逃往東部，但嫌犯相當狡詐，不斷換車並南北來回藏匿製造段點，專案小組耗費多日，追緝遠達1300公里，終於將嫌犯逮捕到案，目前正進行偵訊。

屏東市光復路上一處旅館15日晚間驚傳凶殺命案，一名年約50歲的女子疑遭7旬男子勒斃在房內。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

根據調查，屏東市15日晚間發生旅館內女子遭人殺害案，警方獲報後非常重視，立即指示成立專案小組，邱姓犯嫌於犯案後，隨即騎乘死者機車逃逸，並持續設立斷點，增加檢警偵查難度，並於案發翌日清晨3時許，將被害人機車棄置於臺鐵屏東車站後搭乘計程車離開，前往臺鐵鳳山車站下車。

嫌犯勒斃女友後，騎乘女友的機車逃亡。（圖／警方提供）

7旬的邱姓老翁涉嫌於15日勒斃女友，犯後曾搭乘火車逃亡。（圖／警方提供）

專案小組持續調閱監視器追查，該嫌於鳳山車站下車後，搭乘台鐵列車逃往臺東、花蓮、豐原、高雄等地，搭乘里程超過800公里，且一個位置停留不到半日，亦有自中部某車站搭車往南至南部某多鐵共構車站後出站10分鐘步行至公車站後，即行折返再度返回搭車北上至中部地區之移動方式，意圖設下多處斷點干擾警方偵辦。

但魔高一尺、道高一丈，在專案小組人員不眠不休、偵防車3日內行駛里程逾1300公里的窮追猛打式追緝下，雖然邱嫌逃亡足跡僅差14.3公里就完成環島，區域跨越多個縣市，但仍遭專案小組於3日內持臺灣屏東地方檢察署檢察官所核發之拘票拘提到案。

由於邱姓犯嫌足跡橫跨東西區域數個縣市，因此除最初由屏東分局、屏東縣刑警大隊及刑事警察局偵八大隊(偵二隊)所組成專案小組外，隨著邱嫌的足跡亦滾動式加入了鐵路警察局高雄、花蓮等分局、臺中市政府警察局豐原分局、花蓮縣警察局花蓮分局等單位，發揮警察整體效能，透過多單位協作的方式，迅速緝獲犯嫌，告慰死者並安定民心。

內政部警政署長期以來持續推動「治安協作」，期使透過不同警察機關的分工協作，將有限的資源發揮最大的效益；在本案偵辦過程中偵辦團隊充分展現團結合作，屏東警方在臺中豐原地區、花蓮縣花蓮市區均獲得當地友軍單位的全力支持，因此偵辦進度能夠快速往前推進，雖然3天行駛逾1300公里的里程非常艱辛，但也展現警察整體合作打擊犯罪的決心。