花東地區再傳規模5.9地震 北捷全線慢速行駛中 10:242022/09/19 中時 黃婉婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北捷運公司表示，接獲地震2級訊息後，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 地牛再翻身！據中央氣象局地震報告指出，今日10時7分花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.4公里，其中台北市最大震度2級。台北捷運公司表示，接獲地震2級訊息後，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業，目前暫無異常回報。 高寮大橋垮、鐵公路損毀 花檢搜證保全證據調查 6.8強震襲花東 氣象局指台灣進入地震活躍期 地震手機警報沒響！網狂推1款App：開始搖前60秒就通知 #規模5.9地震 #花蓮 #北捷 #慢速行駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 2次都主震「台灣沉不了」 前氣象局長曝為何台北搖很大 07:032022/09/19 生活 喊地震翻轉屏東 綠營屏市長參選人被罵翻 04:102022/09/19 地方新聞 桃園羽球場天花板崩落 鄭文燦：結構鑑定找原因 09:452022/09/19 生活 專家研判 台灣進入強震高風險期 04:102022/09/19 生活新聞 花蓮餐旅人力吃緊 聯合徵才職缺占4成 04:102022/09/19 地方新聞 旭東 半導體設備助營運 04:102022/09/19 證券．權證 台東縣府團隊虛耗2小時等總統 在場媒體險噴髒話 09:562022/09/19 政治 台大仁醫收到日本暖心訊息 釣出一堆網友：我也有 08:212022/09/19 生活 3人險魂斷高寮大橋 台鐵搶修花東段 04:102022/09/19 生活新聞 《電腦設備》宏碁落實ESG人道關懷 地震賑災率先捐款 09:392022/09/19 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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