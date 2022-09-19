地牛再翻身！據中央氣象局地震報告指出，今日10時7分花蓮縣卓溪鄉發生芮氏規模5.9有感地震，地震深度13.4公里，其中台北市最大震度2級。台北捷運公司表示，接獲地震2級訊息後，立即按照SOP進行列車慢速巡軌作業，目前暫無異常回報。

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