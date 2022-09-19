台東縣池上鄉昨（18日）中午2時44分發生規模6.8淺層地震。台東縣政府交通及觀光發展處處長余明勳今(19日)凌晨在臉書發文透露，接到中央指示蔡英文總統要到中央的災害應變指揮中心開會，進行線上會議，但枯等兩小時後，內政部長、行政院長及蔡總統才終於到場，且總統照稿念完後，3人直接起身離開會議。此篇文曝光後，蔡英文的作為引發外界批評。對此，蔡英文今(19日)上午接見「世界警察消防運動會」代表團時特別向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

蔡英文今表示，昨晚到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會，要向兩位縣長及在花東的救災團隊表達歉意。

以下是蔡英文今天接見「世界警察消防運動會」代表團時發表談話內容：

昨天和前天，台東跟花蓮地區發生地震，各地陸續傳出災情，我們全體警消同仁，都在第一時間全力投入救災工作。

昨天晚間，我到中央災害應變中心視導，因為工作人員忙碌而溝通不足，以至於連線作業有所疏失，沒有能與兩位縣長及救災團隊有溝通的機會。對此，我要向兩位縣長及在花蓮、台東的救災團隊表達歉意。

我們後續還有很多工作要進行，中央地方一起努力，讓各項運作盡早恢復正常。今天，蘇院長也將帶著行政團隊赴災區慰問，並到災區現場了解搜救的進度。

感謝所有警消和搜救人員，在第一時間就趕赴現場救援，並且回報現場狀況，讓民眾有所掌握。

每當有天災事變發生，最辛苦的，就是我們第一線的警消同仁。我要代表全體國人，向各位致上最深的感謝，大家真的辛苦了。在接下來的搜救和搶修工作當中，我也希望相關搜救同仁，及工程人員，請務必要注意安全。