台東18日下午2點44分發生芮氏規模6.8強震，花蓮玉里鎮的7-11建築倒塌，一對母女一度受困，並使用手機求救，順利於昨下午5時37分將2人陸續救出，送往醫院救治。花蓮縣長徐榛蔚也立刻前往醫院關心母女，受困婦人葉媽媽則因手腳有受傷需住院觀察，女兒因傷事無大礙，已經返家，葉媽媽表示，自己從事醫護工作，事發當下很冷靜，趕快尋找救援。

葉媽媽受訪表示，自己是替兒子送零用錢，回家的途中女兒肚子呃，途經便利商店，沒想到就遇到地震，地震時因搖晃女兒跌倒，女兒又沒戴安全帽，趕快把他抱起來想要逃，但一瞬間房子就倒了。

葉媽媽說，被困在瓦礫堆中，妹妹是平躺，我是側躺，因為姿勢不符合人體工學，所以就先把腳伸直，但伸直後腳又很酸，所以一直喬姿勢，最後是躺著比較好呼吸，躺大概半個小時救援人員就進來。

葉媽媽指出，事發後也不斷找訊號，當下很鎮靜，趕快尋找救援，因為在裡面不能太久，擔心會悶在裡面窒息，女兒才5歲而已，小女兒傷勢無大礙，已經返家。