台東昨天14：44發生6.8級強震，造成各地發生橋樑斷裂、房屋倒塌，目前已造成1死146傷。國民黨立委傅崐萁今天與國民黨立院黨團連線開記者會，遺憾蔡總統昨天只唸稿未與地方政府連線溝通，更指出雖然地方一直以來都跟消防署保持聯繫，但直到目前為止，中央政府還沒有任何指示給地方政府，希望行政院長蘇貞昌勘災後可以給明確指示，中央接手地方重建，地方全力配合。

台東縣交通及觀光發展處長余明勳臉書PO文指出，昨晚間接獲通知要等中央開視訊會議，結果枯等2小時，待總統照稿念完後，她與行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇起身走人，現場所有人錯愕，「參與了一場有生以來最冷血無意義的防災會議。」

國民黨團總召曾銘宗痛批，這是一場最沒人性、最冷血的中央災害應變中心會議，讓台東、花蓮官員等兩小時，連打招呼慰問跟鼓勵都沒有，拍拍屁股走人。

傅崐萁表示，花蓮跟台東縣府都接到指示要跟總統視訊，也都在等待，但很遺憾最後沒能跟總統連線溝通到，「希望這只是誤會」，盼中央後續拿出誠意跟魄力解決災區問題。

媒體詢問中央過程中有無主動提出要協助地方？對此，傅崐萁表示，地方政府一直跟消防署保持密切聯繫，消防署很清楚地方災情，但是到目前為止，中央沒有給予任何指示，蘇貞昌上午11時要來勘災，希望屆時他可以明確指示地方重建，讓中央接手、地方配合，恢復災損。

國民黨團書記長李德維說，昨天發生6.8級大地震蔡總統跟蘇院長都在跑輔選行程，蔡總統在地震發生後還在參加南投造勢大會，心中只有民進黨參選人沒有痛苦災民，希望相關建設中央都立即聽到地方需求給予協助。

曾銘宗呼籲政府，請內政部交通部趕快協助修復橋樑，請各部會主動處理勘災補助事宜，從速從寬從簡迅速辦理，財政部督導國稅局主動辦理稅捐減免，金管會督導保險公司主動進行理賠事宜。

媒體也問及是否收到地震通知簡訊，曾銘宗說，他到現在都沒收到簡訊，政府花這麼多資源跟經費，為什麼那麼多人沒收到簡訊？請相關單位檢討。