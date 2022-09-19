經濟部能源局及台南市府共同攜手合作，將於2022年11月17日至18日於大台南會展中心1F東展區舉辦「2022綠未來─智慧綠能創新與新創」主題展，現場將規劃100格以上參展攤位，同時為協助新創企業商品推廣及展示，將提供免攤位費優惠，南市府歡迎有興趣的業者10月14日前提出申請。

台南市長黃偉哲表示，因應全球綠能市場脈動及發展熱潮，台南近幾年積極推動綠能科技產業發展，其中匯集中央及各大產學研量能的沙崙智慧綠能科學城，是全國綠能產業發展的核心基地，近幾年來透過該城發展效益及連鎖帶動下，不斷吸引周邊連鎖產業進駐，投資金額上看百億元。

而藉由本次主題展，不僅希望讓更多新創產業展示其最新技術及產品，同時創造互動交流平台、促進商務媒合機會，進而提升本市產業發展量能，未來台南將持續推動綠能相關產業，以成為亞洲智慧綠能典範為目標，開創能源新世代。

台南市經濟發展局長陳凱凌指出，「2022綠未來─智慧綠能創新與新創展」現場將規劃100格以上的攤位，並設計5大展區包括政府主題館、學研探索區、綠能之星區、永續能源區、智慧未來區，且於展期間規劃沙崙智慧綠能科學城全區招商說明會以及產業年度交流論壇。

台南市經濟發展局補充，本次展會活動預定2022年10月21日公布參展廠商遴選結果，並於10月28日舉辦參展廠商進場說明會，同時為協助新創企業商品推廣及展示，將提供免攤位費優惠，歡迎有興趣的業者10月14日前提出申請。