通往六十石山路況中斷。（富里鄉公所提供）

警方協助下，受困赤柯山遊客今凌晨陸續接駁下山。（警方提供）

花蓮赤科山、六十石山產業道路多處落石坍方，仍有400多名遊客受困山區，富里鄉公所昨天搶修時有人員遭土石沖落送醫，公路總局大型機具也協助開挖、清除落石，加速搶通中。

因正值金針花季又是週末假日，花蓮兩大金針花山昨假日有不少遊客山上賞花，卻遇地震受困山區。

富里鄉長陳榮聰表示，昨地震來，通報六十石山山路大石擋道，清潔隊先派員搶修，因餘震造成土石崩落，32歲陳姓清潔員閃避不及遭波及，腿部開放性骨折，送醫後生命跡象穩定，搶修工作今天重啟。

他說目前六十石山大約有400人受困，人身安全沒問題，評估山區物資可支應到今天，等路一通就送物資上去，順利的話，不至於要空投，會儘快搶救出來，因水和物品會有缺乏；除了人員受困之外，上頭還有將近100輛車子，包括9人座和私人轎車。

陳榮聰指出，公路總局支援機具及人力，上、下山2條道路同時進行，上山道路全長約6公里，上午從3.5公里處開始清理，目標今天搶通上山道路，將受困遊客引導下山。

另外，玉里鎮赤科山也因道路坍方，警方漏夜接駁將人員載往赤科山尹禾茶園，警方說，有86人留宿赤科山，已有陸續下山中，赤科山社區發展協會總幹事李光濱說，主要聯外道路仍未搶通，有領隊安排車輛改道接駁民眾下山。