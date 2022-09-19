根據投信投顧公會統計，全體投信基金8月定期定額扣款金額總計42.74億元，定期定額扣款金額前5大依次為：統一投信、國泰投信、復華投信、元大投信和安聯投信。

統一全天候基金經理人林世彬表示，隨著各產業庫存調整陸續步入尾聲，及科技股新規格提升題材帶動，台股後市仍有行情可期。評價便宜的優勢，也讓台股有更多表現機會。根據統計，9月16日加權指數彭博預估獲利本益比僅有10.22倍，遠低於歷史平均的14.89倍，甚至也低於2008年金融海嘯時期的低點10.7倍左右。但受到投資情緒影響，加權指數第四季預計仍將呈現震盪格局，個股表現分化。因此，建議投資人採用定期定額方式布局，並透過優質主動式基金經理人選股，在降低投資風險的同時，追求優於指數的報酬。

至於中國股市，統一強漢基金經理人林鴻益表示，隨著防疫政策鬆綁，相較於上半年，中國下半年經濟預計將加速成長，提供股市基本面支撐。為了追趕今年經濟成長目標，中國財政刺激政策也將在下半年加速推出，搭配寬鬆貨幣政策，對股市帶來正向提振。基本面及政策面共同發力，使中國股市有望開啟長期向上的牛市行情。

8月分定期定額熱門基金中，前5大基金橫跨台灣和中國2大國人最熟悉的市場。其中，台股以成立長達22年的統一大滿貫基金為首，8月定期定額扣款金額超過9000萬元。同為長青基金的統一黑馬基金，8月定期定額扣款金額則是以8610萬元緊追在後。排名第3的統一強漢基金，主要投資區域為大中華市場，8月定期定額扣款金額近8000萬元，也是全市場定期定額扣款金額最多的海外股票型基金。