長榮(2603)今天現金減資後重掛牌，開盤參考價187元，上周SCFI持續重挫，也影響股價走勢，盤中目前最大跌幅4.8％，陽明(2609)、萬海(2615)跌幅也都在5％左右，貨櫃三雄相當弱勢。

長榮現金減資6成，減資前最後一個交易日收在80.8元，今天以185.5元開出，小跌1.5元，盤中跌幅擴大，180元一度失守，但減資後流通籌碼減少，開盤一小時成交張數3萬多張。

最新一期上海出口貨櫃運價指數（SCFI）為2,312.65點，較上周下跌249.47點，跌幅9.7％，連14周下跌，第三季海運運價其相當不理想。除了長榮開低外，陽明、萬海買盤不振，跌幅都來到5％附近。

目前歐洲多處港口有碼頭工人罷工，市場傳美國貨運卡車業者即將醞釀罷工，三大海運聯盟組織將藉由空白航班、縮班減班的措施控管船舶運力供給並緩解運價跌勢，此外原本在疫情期間受到貨運運價飆漲而租賃小船的業者，其單位營運成本高於大型海運公司，在運價持續修正並貼近業者租賃成本下，將退出市場也會帶來船舶供給減少。

法人指出，需求端仍仰賴終端市場的消費力道，目前運價顯示海運旺季不旺，船舶供給面在航商調整航班下將可緩和運價跌幅，然目前海運貨運運輸呈旺季不旺的態勢，接下來進入淡季貨量恐將更為平淡。雖然航商認為目前還是觀察終端庫存去化及俄烏戰爭情況，接下來又有歐美聖誕節、電商旺季及農曆過年來提升貨量需求，但Alphaliner預估明年貨櫃市場將供過於求，市場普遍對明年看法持保守態度。