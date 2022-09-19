「退警團體」預計在明日（20日）12時至下午6時，在總統府前凱達格蘭大道、內政部前濟南路段舉辦集會遊行活動。警方當天下午1時開始實施交通管制，並公布時段，請用路人儘量避開活動範圍。

退警團體預計自凱達格蘭大道（集合後出發）→景福門圓環→左轉中山南路→右轉濟南路1段內政部前(短暫停留)→直行濟南路1段→左轉林森南路→忠孝東路、林森南路口解散。

轄區中正一警分局管制凱達格蘭大道(公園路至中山南路)往西3線道及濟南路1段(中山南路至鎮江街)往東全線道供集會活動使用。另總統府前凱達格蘭大道(重慶南路至公園路)、懷寧街(寶慶路至貴陽街)、貴陽街(重慶南路至中山南路)及公園路(襄陽路至愛國西路)全線道，將視現場集會遊行狀況實施彈性管制。

警方表示，集會遊行活動期間勢必將造成一定交通衝擊，請用路人儘量避開活動範圍，欲前往台北火車站、台北轉運站搭乘車輛之民眾請多利用大眾捷運前往。中正一警分局特別呼籲參與集會遊行民眾應理性、和平表達訴求，希望勿以癱瘓交通藉以影響市民通行權益。