美國總統拜登近期接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，被問到是否再戰2024總統大選時，他說自己有意願競選連任，但是否已下定決心？他回答還要再看看。

美國總統拜登近期被問到是否再戰2024總統大選時，態度有所轉變、不如以往堅定，他說自己有意願競選連任，但是否已下定決心？他回答還要再看看。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「國會山莊報」（The Hill）、「新聞周刊」（Newsweek）報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目「60分鐘」（60 Minutes）昨（18）日播映拜登的專訪內容，當被主持人佩利（Scott Pelley）問到他是否會再次參選2024總統大選時，拜登回應現在做決定「還太早」。

拜登說：「正如我開始時所說的，我有意再度參選，但只是有意，我再度參選是堅定決定嗎？還要再看看。」

拜登也提到，現在要做出他是否競選連任的決定「還太早」。

CNN形容，和先前他本人及幕僚的公開談話相比，拜登此番話出現轉變，讓他的2024計畫出現新的不確定性；「新聞周刊」更直接點出，拜登暗示「可能不會」再戰2024。拜登及幕僚先前不斷強調，即便屆時已高齡81歲，拜登仍有意參選，例如拜登本人曾在2021年3月說過，「答案是肯定的，我計畫競選連任，那是我的期望。」

拜登在專訪中表示自己非常尊重命運的安排，關於為何仍無法下定決心，他說其中一個原因和競選財務法有關，該法要求他揭露金主，並且限制募款活動。

拜登也在專訪中被問到年紀太大因此不適任的問題，拜登捍衛自己：「看看我，如果你認為我沒有足夠精力或心智敏銳度（mental acuity），那你知道那是一回事。」他呼籲外界應該看看他的日程安排，觀察他所做的事。

「我尊重人們會說『你老了』，不過我認為這和你有多少精力有關，以及你所做的是否符合任何年齡都能做的事情。」

CNN指出，幕後及民主黨內，拜登競選連任的確定性已經沒有這麼穩固，幕僚們預期他會在感恩節及耶誕假期時與家人討論，並且希望他能在明年初宣布決定。

「新聞周刊」指出，如果拜登屆時宣布不競選連任，接替他競選總統寶座的人選可能包含副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）等人。

文章來源：Biden says it's 'much too early' to make decision about running again, injecting fresh uncertainty into his 2024 plans
文章來源：Biden says he intends to run in 2024, has not made a ‘firm decision’
文章來源：Biden Suggests May Not Run Again, Opening Door to 2024 Democratic Rivals
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