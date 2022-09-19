美國總統拜登近期接受哥倫比亞廣播公司（CBS）節目「60分鐘」（60 Minutes）專訪，被問到是否再戰2024總統大選時，他說自己有意願競選連任，但是否已下定決心？他回答還要再看看。

美國總統拜登近期被問到是否再戰2024總統大選時，態度有所轉變、不如以往堅定，他說自己有意願競選連任，但是否已下定決心？他回答還要再看看。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「國會山莊報」（The Hill）、「新聞周刊」（Newsweek）報導，美國哥倫比亞廣播公司（CBS）的節目「60分鐘」（60 Minutes）昨（18）日播映拜登的專訪內容，當被主持人佩利（Scott Pelley）問到他是否會再次參選2024總統大選時，拜登回應現在做決定「還太早」。

拜登說：「正如我開始時所說的，我有意再度參選，但只是有意，我再度參選是堅定決定嗎？還要再看看。」

拜登也提到，現在要做出他是否競選連任的決定「還太早」。

CNN形容，和先前他本人及幕僚的公開談話相比，拜登此番話出現轉變，讓他的2024計畫出現新的不確定性；「新聞周刊」更直接點出，拜登暗示「可能不會」再戰2024。拜登及幕僚先前不斷強調，即便屆時已高齡81歲，拜登仍有意參選，例如拜登本人曾在2021年3月說過，「答案是肯定的，我計畫競選連任，那是我的期望。」

拜登在專訪中表示自己非常尊重命運的安排，關於為何仍無法下定決心，他說其中一個原因和競選財務法有關，該法要求他揭露金主，並且限制募款活動。

拜登也在專訪中被問到年紀太大因此不適任的問題，拜登捍衛自己：「看看我，如果你認為我沒有足夠精力或心智敏銳度（mental acuity），那你知道那是一回事。」他呼籲外界應該看看他的日程安排，觀察他所做的事。

「我尊重人們會說『你老了』，不過我認為這和你有多少精力有關，以及你所做的是否符合任何年齡都能做的事情。」

CNN指出，幕後及民主黨內，拜登競選連任的確定性已經沒有這麼穩固，幕僚們預期他會在感恩節及耶誕假期時與家人討論，並且希望他能在明年初宣布決定。

「新聞周刊」指出，如果拜登屆時宣布不競選連任，接替他競選總統寶座的人選可能包含副總統賀錦麗（Kamala Harris）、加州州長紐松（Gavin Newsom）、佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）等人。