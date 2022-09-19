21歲歌手李芷婷先前參加《2019中國好聲音》、《聲林之王》闖出知名度，後來又參加《全明星運動會3》使人氣不斷暴漲，但她也因此招來許多是非，除了爆出戀情外，今（19）日凌晨她又突然PO出多個黑底白字的貼文，疑似抒發壓抑許久的情緒，再度引發網友熱烈討論。

李芷婷今日凌晨突然在IG的限時動態中PO文，表示「這個世界很黑暗，我不說、不做、不代表我沒在觀察，那是因為我在忍。總有人要憋著才能不達到血流成河的地步，好聚好散有沒有聽過？」接著表示「很抱歉我也不愛血流成河，這不是我的性格，但說真的，看什麼信什麼，是這時代最可悲的現象」，讓網友起初看得一頭霧水。

後來李芷婷便透露自己已經不是原來的李芷婷了，長期以來都是家人、朋友及男朋友在收拾她憂鬱及躁鬱的情緒，會持續直播工作對她來說已到達極限，她也不可能說出口讓大眾知曉，但網友們卻什麼都不懂，留言處還出現關於她的懶人包，讓她痛批「真的看不懂你們在說什麼，一個個都在用留言殺人啊！網路亂象啊！我已經不想再讓我家人擔心了，可不可以放過我啊」。

最後，李芷婷也透露自己已經「受夠了」Twitch直播的網路群組霸凌，因某組織的言論已讓她造成精神壓迫，無法正常進行社交活動，必須看病治療，而她為了避免不必要的爭論及各種謠言產生，才會一直保持緘默，但她現在選擇跳出來保護自己，要求網友能夠「放過她也放過其他人」，因為她真的已經快要撐不下去了。而貼文一出後，也令粉絲們相當心疼且擔心，希望她能好好休息。

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