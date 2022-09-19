連3天地震不斷，讓民眾人心惶惶。命理師柯柏成提醒，周四（22日）將迎來極兇之日「四離日」，當天有5禁忌千萬不可做，包括結婚、搬家、動土、出行或辦其他大事，否則容易受阻，諸事不順。不過熬過了四離日，名字中帶火或有火偏旁的人就有機會發大財，好事發生。

柯柏成在臉書粉專發文指出，今年秋分將在周五（23日）早上8點55分交節氣，值得注意的是，秋分的前一天，也就是周四（22日）為凶日「四離日」，當天諸事不宜，千萬不能安排大事，否則容易受阻。

「日值四離，大事勿用」，四離日指的是春分、夏至、秋分、冬至的前一天，過去人們認為，這四個日子是把春夏秋冬一分為二的時間，所以這四天五行之氣無法流通，沒有五行之氣相助，人們辦事自然無法順利，因此如果要規劃結婚、搬家、動土、出行或辦其他大事時，千萬別選這些日子。

不過熬過了四離日，就有機會發大財！柯柏成表示，秋分起到寒露前的15天內，名字中帶火或有火偏旁的人財運旺盛，容易出現意外的收獲，因此從事業務工作者可以好好把握這段時間談生意，會有意想不到好運，若要買張樂透或刮刮樂試手氣，也會比其他人有更多的財運。