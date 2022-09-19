佳世達(2352)旗下BenQ與文教出版界龍頭翰林及康軒攜手，透過雙領域佼佼者的跨界合作，將翰林行動大師APP及康軒電子書APP，內建在BenQ教育互動觸控顯示器中，讓學習更快速更便利，這項創舉，使BenQ成為第一家與雙文教出版業合作的教育科技品牌。

佳世達8月合併營收199億元，年成長12%，續創同期新高紀錄。前八月合併營收1640億元，年成長14%。在零件供應大幅改善下，商業工業用產品、網路通訊產品均積極供貨，帶動8月營收維持高檔。而聯合艦隊新成員的加入、醫療需求增溫等因素，都使得佳世達在全球通膨的經濟挑戰下，持續交出優於去年的成績單。

BenQ台灣區總經理楊士良表示：「BenQ從2009年起，投入許多軟硬體資源推廣智慧教學，同時協助教育單位數位轉型，以這次合作為例，BenQ教育互動觸控顯示器為學習載體，協助老師實現互動教學與智慧教學，也就是透過資訊科技，把知識更有效率地傳遞給下一代。」

在BenQ教育互動觸控顯示器上，只要簡單三個步驟，一鍵就可開啟進入翰林行動大師APP/康軒電子書APP打開課本開始上課，隨享充實豐富課文與精彩影音動畫等資源，省去搜尋、輸入網址等繁雜的前置工作，較傳統網頁版的翰林行動大師，增快了1/3以上的時間，讓學習更快速．此外，同一個帳號還可快速登入登出，方便師生使用，讓學習更便利。

BenQ是業界唯一與文教出版界雙龍頭合作的品牌，而搶搭開學季，翰林行動大師APP已經上架BenQ應用商店可供下載，康軒電子書APP則將在近期上架。2022年BenQ智慧觸控屏在首都台北市K12(高中、國中、國小)學校的安裝率已高達77%；更成功於全台打造超過一萬間以上智慧未來教室，每日影響超過30萬名以上師生互動教學的過程，楊士良表示，教育學習是BenQ深耕的重要領域，未來將持續以教育為中心做出深度整合，協助智慧教育數位轉型。與翰林、康軒的合作，共同提升教學及學習效率只是個起點，未來將積極與其他出版單位洽談合作，以協助更多元化數位教學。