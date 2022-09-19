英國女王伊麗莎白二世停靈倫敦國會大廈西敏廳供人瞻仰悼念，官方今晚表示，排隊人潮已達「最後容留量」，必須停止讓人加入排隊行列。

英國數位、文化、媒體暨體育部在推特上說：「請不要試圖加入排隊行列。」

美聯社報導，過去4天有數以十萬計的民眾排隊等上半天以瞻仰女王靈柩，倫敦市中心的人龍綿延數公里。

公眾瞻仰活動明早結束，屆時女王將移靈至附近的西敏寺（Westminster Abbey）舉行國葬，儀式結束後，明天晚間將移靈至溫莎（Windsor），與去年辭世的丈夫菲立普親王（Prince Philip）相伴長眠。

據報導，溫莎開始下雨，群眾也陷入沉思。有些人在溫莎城堡（Windsor Castle）外搭起小帳篷和放椅子坐，打算露宿等待，以便取得絕佳位置觀看女王靈柩抵達。

52歲的史威尼（Fred Sweeney）說：「不過就是我們人生中的一天和一個晚上，女王為我們奉獻70年，其他毋須多說，是吧？」

而在舉行國葬的倫敦西敏寺外，也有許多民眾早早卡位。

來自北愛爾蘭的46歲老師凱利（E.J. Kelly）與友人守在國葬後靈車隊伍經過的路段。

備好露營椅和保暖衣物的她告訴法新社：「在電視上看很好，但在現場更有意義。」

「我到時候大概會非常激動，但我還是想來這裡表達敬意。」