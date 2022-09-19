高雄一名男子與妻子結婚多年，卻發現妻子頻繁握著手機傳訊息，男子查看後竟目睹一名男子稱呼妻子為「親愛的」，妻子則回覆「訊息讀完就刪除了吧」，讓他崩潰控告男子侵害配偶權。橋頭地院審結，判小王要賠償40萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張，與妻子結婚20餘年，婚姻生活幸福美滿，但妻子從2020年7月間開始與黃姓男子密切聯繫，三不五時握著手機傳訊息、打電話與視訊，他甚至看到黃男傳訊息提及「親愛的」、「I love you」、「很想抱抱」、「摸摸你」，妻子則回覆「很忙呀！親愛的」、「要應付我們」、「訊息讀完就刪除了吧」等語。

男子控訴，妻子與黃男每日必定互道早晚安，2人的聊天室中還設有名為「在一起」的相簿，可得知2人曾單獨約會、相約運動與旅遊，認為這非一般單純友誼，已侵害他的配偶權，故依法請求精神撫慰金60萬元。

對此，黃男否認與女方親吻與不當肢體接觸，稱他與女方同為運動愛好者，經常與多名友人相約爬山或參加三鐵比賽，互相聯絡為必須，至於「親愛的」只是友好用語，「I love you」是貼圖，用來表達友善之情，認為自己不需負起侵權賠償責任。

橋頭地院勘驗證據，認定黃男與女方的互動明顯為男女朋友，違反倫理規範，破壞女方與丈夫的婚姻生活美滿，審酌雙方經濟能力等，判黃男要賠償40萬元為適當。可上訴。